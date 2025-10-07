В курском приграничье при атаке ВСУ на трактор ранены двое мужчин
Редакция сайта ТАСС
11:04
КУРСК, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали трактор в Рыльском районе Курской области, ранены двое мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вчера вражеский дрон атаковал трактор в Рыльском районе. В результате удара пострадали двое мужчин - 45 и 19 лет. У них акубаротравма, но, к счастью, жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал он.
Глава региона добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение.