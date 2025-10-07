Главу "Башспирта" Абдрахимова оставили под арестом

Его подозревают в превышении должностных полномочий

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Советского районного суда Уфы о продлении ареста генеральному директору АО "Башспирт" Раифу Абдрахимову, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики.

"Верховный суд Башкирии сегодня оставил без изменения решение суда первой инстанции - Советского райсуда Уфы - о продлении меры пресечения Абдрахимову. [Он останется в СИЗО] до 30 октября", - сказала собеседница агентства.

Раифа Абдрахимова задержали и заключили под стражу в конце августа, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый не расторг невыгодные для АО "Башспирт" договоры аренды нежилых зданий, заключенные прежним руководством компании. В результате с августа 2022 года по декабрь 2024-го арендодателям было перечислено более 76 млн рублей. Ранее о намерении ходатайствовать об освобождении Абдрахимова также заявил глава Башкирии Радий Хабиров.