Защита осужденного в Самаре лидера ОПГ не просила об отправке его на СВО

В пресс-службе Самарского областного суда также сообщили, что не получали подобных ходатайств

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер организованной преступной группы "Индейцы" Сергей Коптелов, приговоренный к 24 годам 11 месяцам колонии строгого режима за убийства, незаконный оборот оружия и наркотиков, вымогательство и другие преступления, не ходатайствовал об отправке на СВО. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Мамедова.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что осужденный Коптелов подал прошение об отправке на спецоперацию, но суд его не удовлетворил.

"Я не подавала никаких ходатайств об отправке его [Коптелова] в зону СВО. Я единственный его адвокат. Никто другой этого сделать не мог", - сказала Мамедова.

В пресс-службе Самарского областного суда также сообщили ТАСС, что не получали подобных ходатайств.

Адвокат Мамедова подчеркнула, что приговор, вынесенный в отношении Коптелова, в законную силу еще не вступил. Защита готовит апелляционную жалобу в 4-й Апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

О приговоре

28 мая Самарский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор руководителю и членам организованной преступной группы "Индейцы", действовавшей на протяжении 10 лет на территории города Новокуйбышевска в Самарской области. Коптелов и еще несколько фигурантов признаны виновными в покушении на убийство, связанном с вымогательством, подстрекательстве к убийству, совершении убийства, незаконном обороте оружия и наркотиков. Еще двое фигурантов находятся в розыске.

Следствие и суд установили, что в январе 2011 года Сергей Коптелов создал на территории Новокуйбышевска Самарской области организованную преступную группу, члены которой совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений. В рамках одного из эпизодов Коптелов попытался завладеть имуществом стоимостью 40 млн рублей, принадлежащим его знакомому владельцу нефтебазы, который временно содержался под стражей. Для этого при содействии находившегося в сговоре с соучастниками начальника криминальной милиции ОВД Новокуйбышевска в камеру к начальнику нефтебазы подселили фигуранта, который вымогал у него деньги, а затем подбросил наркотики. Впоследствии члены ОПГ убили владельца нефтебазы. Суд назначил осужденным наказание в виде колонии строгого режима на сроки от 9 лет до 24 лет 11 месяцев, максимальный срок получил Коптелов.