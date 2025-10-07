Под Владимиром двух человек заподозрили в незаконном обналичивании 80 млн рублей

В преступной схеме было задействовано более 10 подконтрольных обвиняемым коммерческих структур

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Силовики заподозрили двух жителей Владимирской области в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, злоумышленники обналичили около 80 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей Владимирской области 1984 и 1997 годов рождения, причастных к осуществлению незаконной банковской деятельности, а также неправомерному обороту средств платежей. <…> в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 172 УК России", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты скрывали от государственного финансового и налогового контролей денежные средства, принадлежащие различным действующим юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории РФ и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов. В преступной схеме по обналичиванию денежных средств было задействовано более 10 подконтрольных обвиняемым коммерческих структур, а также ряд индивидуальных предпринимателей, с банковских счетов которых осуществлялся съем наличных денежных средств.

Кроме того, фигуранты, действуя умышленно и согласованно, скрывая фактическую хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения - лицензии), самостоятельно осуществляли банковские операции: привлекали денежные средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, размещали привлеченные денежные средства на подконтрольных расчетных счетах, открывали, вели и осуществляли расчеты по банковским счетам своих клиентов.

Как уточнили в региональном УМВД, полученный преступный доход составил около 9,5 млн рублей. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Следователем приняты меры по наложению ареста на личное имущество фигурантов", - сообщили в пресс-службе ведомства.