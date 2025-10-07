Электроснабжение в Запорожской области восстановят в течение двух часов



МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Оперативные службы начали переключать сети в Запорожской области на резервные источники питания. Подачу ресурса планируется возобновить в течение двух часов, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

Ранее он сообщал о кратковременном отключении света в населенных пунктах по всей территории Запорожской области.

"Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов", - написал губернатор.