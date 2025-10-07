Дело о мошенничестве экс-замглавы завода "Янтарь" направили в суд

Павел Носик обвиняется в хищении в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, возбужденное в отношении бывшего заместителя гендиректора судостроительного завода "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы. <…> Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Носик и Курмыза обвиняются в хищении в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2016 году между государственным заказчиком и заводом "Янтарь" был заключен многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году Носик и Курмыза изготовили заведомо ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 млн рублей. В результате условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

На имущество обвиняемых наложен арест. По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте и очные ставки, получены заключения судебных экспертиз, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Носика и Курмызы в совершении преступления.