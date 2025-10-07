Спевших о дискредитации ВС РФ жителей Кубани оштрафовали на 60 тыс. рублей

Антон и Светлана Петренко исполнили песню на украинском языке

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Славянский районный суд Краснодарского края признал виновными двух жителей района, исполнивших на украинском языке песню, связанную с дискредитацией Вооруженных сил РФ, и оштрафовал их на 60 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Славянский районный суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Антона и Светланы Петренко. Установлено, что вечером 8 августа фигуранты, участвуя в застолье, исполнили песню на украинском языке. Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил РФ. Судом они признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Уточняется, что видеоролик с песней был опубликован в статусе в мессенджере. В судебном заседании фигуранты раскаялись.