В Берлине задержали 17 участников антиизраильской акции

Демонстранты перекрыли движение по одной из улиц города

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Полиция Берлина задержала 17 участников антиизраильской акции, которые перекрыли движение по одной из улиц города. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в X.

"Наши коллеги задержали 17 человек, участвовавших в блокаде. Были открыты дела по фактам вмешательства в дорожное движение и скандирования антиконституционных лозунгов", - отметили в полиции.

Во время акции участники держали 15-метровый баннер, на котором, по данным газеты Bild, было написано "Слава бойцам" (Glory to the fighters).

К настоящему моменту 7 человек отпущены, остальные 10 доставлены в участок. Всем им запрещено участвовать во всех запланированных на 7 октября в Берлине демонстрациях.