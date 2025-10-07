В Киеве объявляли воздушную тревогу

Сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в столице Украины, сирены в городе звучали 27 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красной зоне по-прежнему находятся Днепропетровская, Киевская, Сумская, Черниговская и Харьковская области.

Ранее воздушная тревога вновь объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены также зазвучали в Полтавской и Черкасской областях Украины.

Предупреждение об угрозе с воздуха было снято в Винницкой и Житомирской областях.

В новость внесены изменения (16:28 мск и 16:54 мск) - добавлена информация об объявлении и отмене тревоги в Киеве.