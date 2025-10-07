В Киеве объявляли воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
13:24
обновлено 13:55
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в столице Украины, сирены в городе звучали 27 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В красной зоне по-прежнему находятся Днепропетровская, Киевская, Сумская, Черниговская и Харьковская области.
Ранее воздушная тревога вновь объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены также зазвучали в Полтавской и Черкасской областях Украины.
Предупреждение об угрозе с воздуха было снято в Винницкой и Житомирской областях.
В новость внесены изменения (16:28 мск и 16:54 мск) - добавлена информация об объявлении и отмене тревоги в Киеве.