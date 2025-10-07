В Подмосковье завели дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Экология"

Ущерб бюджету составил более 20 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации национального проекта "Экология" в Подмосковье, ущерб составляет более 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации государственного контракта, заключенного в рамках национального проекта "Экология". В ходе проверки выявлен факт причинения ущерба бюджету на сумму свыше 20 млн рублей. <...> Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, руководители подрядных организаций и должностные лица Министерства экологии и природопользования Московской области обеспечили приемку и оплату невыполненных работ по госконтракту на рекультивацию полигона "Кучино" в октябре 2019 года.