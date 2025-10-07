Руководство оператора связи "Ланта" в Тамбове признали экстремистами

Решение принял Октябрьский районный суд

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 7 октября. /ТАСС/. Руководство крупнейшего оператора связи в Тамбовской области компании "Ланта" признано экстремистами по иску Генпрокуратуры. Соответствующее решение принято Октябрьским районным судом города Тамбова, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрел административное дело по иску заместителя генпрокурора России о запрете деятельности объединения, включающего Зайцева Александра Викторовича, Зайцеву Маргариту Юрьевну, Васильева Александра Сергеевича, Шмарова Сергея Валентиновича, ассоциацию For free Russia association ("За свободную Россию") (Болгария), на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - сообщили в суде, уточнив, что ответчики признаны членами экстремистского объединения.

Как сообщалось ранее, решением суда 100% активов компании "Ланта" и недвижимость руководства компании были обращены в доход государства. Всего в деле компании тамбовского оператора связи 37 томов материалов.

В сентябре стало известно, что Генеральная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Тамбова с иском о конфискации активов компании "Ланта", а также о признании ее владельцев экстремистами. По данным надзорного органа, один из владельцев предприятия Александр Зайцев (имеет 51% доли в "Ланте" - прим. ТАСС), ныне проживающий в Болгарии, участвовал в финансировании ВСУ и других украинских террористических организаций. Поддержка украинского режима, по мнению прокуратуры, осуществлялась через болгарскую ассоциацию For free Russia association, председателем которой является бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, признанный иноагентом и включенный в 2024 году Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

При этом отмечалось, что бизнес-партнер Зайцева - генеральный директор "Ланты" Александр Васильев - помогал ему в этом, перечисляя дивиденды из Тамбова. Васильев считает предъявленные ему обвинения необоснованными, отмечая, что он не причастен к экстремистской деятельности. 26 сентября он сообщил ТАСС, что покинул Россию, отметив, что его выезд за границу был согласован с правоохранительными органами.

Компания "Ланта" является одним из ведущих операторов связи в Тамбовской области. Компания обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов.