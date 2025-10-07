В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Джерри"

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Тропический шторм, получивший название "Джерри", сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость порывов ветра составляет 21 м/ с. "Джерри" движется на запад со скоростью 39 км/ч. В настоящее время "Джерри" находится на расстоянии 2 120 км к юго-востоку от Северных Подветренных островов.

Штормовое предупреждение на территории США пока не объявлялось.