На МКАД сгорел тюнингованный "Москвич 3" автоблогера Эрика Давидыча

В пресс-службе автоконцерна заявили, что машина загорелась не по вине автопроизводителя

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Во время движения на МКАД загорелся тюнингованный "Москвич 3", принадлежащий автоблогеру Эрику Давидычу. Об этом сообщили несколько Telegram-каналов.

Владелец авто не пострадал и заявил, что причиной пожара стала чрезмерная модификация автомобиля, которую машина не выдержала.

В пресс-службе автоконцерна сообщили ТАСС, что "Москвич 3" блогера существенно отличается от стандартной версии, выпускаемой на заводе, и сгорел не по вине автопроизводителя.

"Проект "Москвич 3" мощностью 1 000 л.с. и дорабатывался блогером самостоятельно, по его личной инициативе. Блогер не пострадал и отметил, что такие ситуации регулярно случаются на проектах с такими значительными конструктивными изменениями", - сообщили ТАСС в компании.