В Самарской области завели дело после сообщений о насилии матери к детям

В социальных медиа сообщали, что женщина не занимается воспитанием несовершеннолетних и не осуществляет за ними должного ухода

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении многодетной матери в Чапаевске в Самарской области после сообщений об угрозах и побоях с ее стороны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В социальных медиа сообщалось, что в городе Чапаевске многодетная мать не занимается воспитанием своих детей и не осуществляет за ними должного ухода. Отмечаются случаи применения физической силы. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что мать четырех детей в Чапаевске оскорбляет, угрожает и наносит им побои, а также снимает свои действия на видео.