India Today: в Индии не менее 15 человек погибли при сходе оползня на автобус

Спасательные работы ведутся в режиме ЧС

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода оползня, который накрыл автобус с пассажирами в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает телеканал India Today.

По словам местной полиции, в автобусе находились более 30 человек, хотя точное число пока неизвестно. Подтверждена гибель 15 пассажиров. Спасатели разбирают завалы. Три человека спасены.

"Спасательные работы ведутся в режиме ЧС. Властям даны указания задействовать весь имеющийся потенциал", - написал главный министр штата Такур Сукхвиндер Сингх Сукху в Х.

В последние месяцы в штате Химачал-Прадеш наблюдаются интенсивные ливни. Сезон дождей в этом регионе длится с конца июня до сентября. За это время в различных инцидентах, связанных со сложными погодными условиями, в регионе погибли уже почти 500 человек.