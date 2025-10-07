Отключение света в Запорожской области не повлияло на критическую инфраструктуру

Во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Временное отключение электроснабжения в Запорожской области не повлияло на работу объектов критической инфраструктуры, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Специалисты ГУП "Таврия-энерго" и ПАО "Россети" работают оперативно и слаженно. Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно, поэтому подключается один населенный пункт за другим.