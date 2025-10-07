IHA: в Аланье во время отдыха умер 55-летний россиянин

Причина смерти туриста пока не установлена

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянин скончался по не установленной пока причине во время отдыха в Аланье в провинции Анталья.

Как сообщило агентство IHA, 55-летний мужчина в понедельник вошел в море на пляже в районе Инджекум, где располагался его отель. Спустя некоторое время у него внезапно начались судороги. Местные жители, заметив это, вытащили туриста из воды и вызвали скорую помощь.

После оказания первой помощи россиянина доставили в больницу, где он умер. Тело погибшего доставлено в морг, начато расследование.