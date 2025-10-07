В Сватово при атаке дрона ВСУ погиб активист Движения первых Илья Беляев

Мужчина занимался волонтерством, недавно женился и вел активную жизнь

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Волонтер Движения первых Илья Беляев погиб в ЛНР в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Движения первых в ЛНР.

"От удара украинского БПЛА в Сватово погиб активист Движения первых Илья Беляев. Молодой человек проходил практику в региональном отделении, занимался волонтерством, недавно женился и вел активную жизнь. Его энергия и стремление помогать другим вдохновляли многих вокруг", - говорится в сообщении.

Движение первых ЛНР выразило соболезнования его семье и близким. "Мы будем помнить Илью как человека, который не оставался равнодушным к судьбам людей и стремился сделать мир лучше", - отмечается в сообщении.