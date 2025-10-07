В Уфе в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек

Столкнулись автомобиль скорой помощи, Volkswagen Polo и Lada Granta

Редакция сайта ТАСС

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Машина скорой помощи и две легковушки столкнулись в Уфе, в результате пять человек пострадали, сообщили в Госавтоинспекции по республике.

Авария произошла на улице Маршала Жукова. Столкнулись автомобиль скорой помощи, Volkswagen Polo и Lada Granta.

"По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали: водитель скорой, фельдшер и пациент, которых доставили в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель и пассажир Volkswagen, - говорится в сообщении.

Машина скорой помощи двигалась с включенными звуковыми проблесковыми сигналами.