В Липецке обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА

На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Взрывоопасные обломки БПЛА обнаружены на улице Буденного в Липецке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы", - написал он.

По информации Артамонова, для обеспечения безопасности людей, руководству города было поручено провести эвакуацию части жителей и организовать их размещение в пунктах временного размещения.