В заречную часть Печоры в Коми приостановили подачу газа

В муниципалитете отключат отопление и горячую воду

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Подача газа в дома, соцобъекты и котельные приостановлена в заречной части города Печоры Республики Коми из-за необходимости проведения срочных работ на газопроводе. Будет отключены отопление и горячая вода, сообщил глава муниципалитета Олег Шутов.

По данным ЦГМС Коми, в ночь на 8 октября в Печоре ожидается 1-3 градуса тепла, днем - 6-8 градусов выше нуля, дождь.

"Сегодня вечером <...>, в речной части города будет временно приостановлена подача газа. Это связано с необходимостью проведения срочных ремонтных работ на газопроводе. Это коснется всех: и наших домов, и важных социальных объектов, и котельных. В связи с этим временно не будут работать газовые плиты, колонки, а также будет отключено отопление и горячая вода", - сообщил Шутов в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей перекрыть газовые краны в своих квартирах и не сливать горячую воду из батарей во избежание последующих проблем с отоплением.

Как сообщила прокуратура республики, организована проверки исполнения законодательства о теплоснабжении в связи с произошедшим в ночь на 7 октября инцидентом, который повлек ограничение подачи тепла в ряд жилых домов и соцобъектов.

По данным МЧС, в 00:20 мск поступила информация о прекращении подачи газа в речной части Печоры. В результате приостановили подачу газа на восемь котельных города. В 02:00 газоснабжение восстановили.