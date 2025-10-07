ТАСС: в Северодонецке при взрыве газа в доме пострадал мужчина

Масштаб повреждений уточняется

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в многоэтажном доме Северодонецка ЛНР. По предварительным данным, пострадал мужчина, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

"По предварительным данным, в одной из квартир в многоэтажке Северодонецка взорвался газовый баллон. На данный момент известно, что одного мужчину забрала скорая помощь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что масштаб повреждений уточняется.