ТАСС: в Северодонецке при взрыве газа в доме пострадал мужчина

Масштаб повреждений уточняется
Редакция сайта ТАСС
18:50
© Telegram-канал администрации Северодонецка ЛНР

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в многоэтажном доме Северодонецка ЛНР. По предварительным данным, пострадал мужчина, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

"По предварительным данным, в одной из квартир в многоэтажке Северодонецка взорвался газовый баллон. На данный момент известно, что одного мужчину забрала скорая помощь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что масштаб повреждений уточняется. 

