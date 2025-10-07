The Times: неизвестные пробрались на базу британской армии и украли топливо

Королевская военная полиция и полиция Уилтшира были уведомлены об инциденте

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Неизвестные разрезали проволочный забор и пробрались на базу британской армии Ларкхилл в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, чтобы украсть топливо. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заявление представителя Сухопутных войск королевства.

"Мы можем подтвердить нарушение безопасности на базе Ларкхилл в субботу, 4 октября 2025 года. Был перерезан проволочный забор, и украдено топливо из цистерны, принадлежащей гражданскому подрядчику. Королевская военная полиция и полиция Уилтшира были уведомлены [об инциденте]. Какого-либо еще урона или случаев кражи не было обнаружено", - сказал он.

20 июня активисты пропалестинского движения Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Представители движения объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".