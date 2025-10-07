В Волгограде в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. В Красноармейском районе Волгограда столкнулись два легковых автомобиля, погибли два человека, еще двое, в том числе четырехлетний ребенок, доставлены в медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, в 18:40 мск в районе СНТ "Якорь" пос. Кирова Красноармейского района Волгограда произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП водитель автомобиля Lada скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, его пассажирка от полученных травм скончалась в медучреждении. Вторая пассажирка Lada и четырехлетняя пассажирка автомобиля Toyota доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Полиция по факту ДТП проводит проверку.