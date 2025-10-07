В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, угроза атаки БПЛА объявлена в Хленском, Тербунском, Задонском, Долгоруковском, Липецком, Воловском районах, а также в Липецке.