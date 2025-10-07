В Нижнем Новгороде умер шеф-повар Олег Колисниченко

Прощание с ним состоится в Казанской церкви 9 октября

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Повар Олег Колисниченко умер в Нижнем Новгороде, сообщается в социальных сетях ресторана Pinci.

"7 октября, после перенесенного инсульта, ушел из жизни Олег Колисниченко - бренд-шеф ресторанов Pinci и "Москва-Стамбул". Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя", - говорится в сообщении.

По данным открытых источников, Колисниченко получил дипломы европейских кулинарных институтов. Стажировался и обучался у повара Жан-Карло Пербеллини (шеф веронского Casa Perbellini, награжденного двумя звездами Michelin) и Хавьера Аранда (испанские рестораны Gaytan и La cabra).

Прощание c Колисниченко состоится в Нижнем Новгороде в Казанской церкви 9 октября.