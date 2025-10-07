В Киеве в четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу

Она продлилась 17 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в четвертый раз за сутки в столице Украины, была отменена, она продлилась 17 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красной зоне по-прежнему находятся Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Харьковская области.

В новость внесены изменения (23:51 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.