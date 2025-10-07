В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков БПЛА

Глава города Роман Ченцов призвал граждан сохранять спокойствие

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Обломки беспилотника обнаружили на улице Буденного в Липецке, эвакуированы 50 человек.

Об этом сообщил глава города Роман Ченцов.

"На улице Буденного обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам", - сказано в сообщении.

Глава города призвал граждан сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.