Суд 29 октября начнет слушать дело о подрыве автомобиля военного в Москве

Теракт произошел на Синявинской улице в 2024 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд 29 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте на Синявинской улице в Москве в прошлом году, в котором пострадал военный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Процесс по делу Евгения Серебрякова начнется 29 октября в 14:00 мск", - сказал представитель суда.

Серебряков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).