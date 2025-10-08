У Курил произошло ощущаемое землетрясение

Его могли ощутить в городе Северо-Курильске

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали землетрясение, которое произошло у курильского острова Парамушир, его могли ощутить в городе Северо-Курильске силой до трех баллов. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Толчки зафиксировали в 10:22 по сахалинскому времени (02:22 мск) на глубине 60 км под морским дном в 89 км юго-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда составила 4,5.