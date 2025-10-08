Житель Приморья пойдет под суд за попытку поджога военкомата

Инцидент произошел в августе 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Житель Приморья предстанет перед судом за попытку поджога военкомата во Владивостоке. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

"Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное повреждение чужого имущества)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый, получая инструкции от организатора через мессенджер, изготовил самодельную зажигательную смесь и прибыл к зданию призывного пункта военного комиссариата во Владивостоке. Он поджег бутылку с горючей жидкостью и бросил ее в сторону здания. В этот момент охранник призывного пункта задержал нарушителя и пресек его противоправные действия. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.