В Воронежской области уничтожили около 10 БПЛА

Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников на территории Воронежской области. Предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще около 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он, отметив, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.