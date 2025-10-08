Предпринимателя обвинили в ущербе на 800 млн рублей по делу об отходах в Сургуте

По версии следствия, Виктория Воздвиженская виновата в незаконной транспортировке химических отходов, которая повлекла массовое загрязнение земель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предпринимателя из Москвы обвинили в незаконной транспортировке химических отходов, повлекшей массовое загрязнения земель в Сургуте. Это отмечается в документе (есть в распоряжении ТАСС), согласно ему, сумма экологического ущерба составила 800 млн рублей.

"Воздвиженской Виктории предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение и отравление окружающей среды"). Сумма ущерба - 800 млн рублей", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту массового загрязнения земель в Сургуте, а также о подаче иска Северо-Уральским управлением Росприроднадзора к администрации Сургута на почти 800 млн рублей.

Сторона защиты обвиняемой настаивает на ее невиновности. "В свою очередь, обвинительное заключение в нарушении требований положений УПК РФ не позволяет даже понять, на основании каких доказательств следствие пришло к выводу о виновности", - отмечается в доводах защиты.

По версии следствия, основанием для привлечения к делу Воздвиженской стал договор, заключенный с "Югорским экологическим оператором" в 2019 году и действовавший по 2021-й, по которому предприниматель сдала в аренду принадлежащие ей самосвалы.