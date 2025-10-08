В Красноярском крае завели дело по факту загрязнения воздуха угольной ГРЭС

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения воздуха Назаровской ГРЭС на западе Красноярского края. На работу предприятия неоднократно жаловались местные жители, говорится в сообщении министерства экологии региона.

"В отношении крупнейшего предприятия в Назарове возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Инспекторы Минэкологии края выявили грубые нарушения в работе АО "Назаровская ГРЭС". На предприятие неоднократно жаловались местные жители. Ранее эконадзор с передвижной лабораторией участвовал в проверках, инициированных ГУ МВД России по Красноярскому краю, в отношении промышленного гиганта", - говорится в сообщении министерства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, продолжаются.

В ходе отбора проб в зоне влияния предприятия было зафиксировано превышения предельно допустимых максимально разовых и среднесуточных концентраций по оксиду углерода, взвешенным частицам, бенз(а)пирену. Установлены нарушения правил эксплуатации оборудования и в работе газоочистной установки.

По словам первого заместителя министра экологии региона Юлии Гуменюк, ГРЭС является одним из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха города Назарова и имеет первую категорию негативного воздействия на окружающую среду. "Отмечу, что хоть данное муниципальное образование не является городом - участником федеральной программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие", но это не означает, что требования экологического законодательства здесь не должны соблюдаться. Такие проверки должны побуждать природопользователей соблюдать все экологические требования", - подчеркнула Гуменюк.

Назаровская ГРЭС - угольная теплоэлектростанция. Установленная электрическая мощность - 1 373 МВт, установленная тепловая мощность - 300 Гкал/ч. Является одной из крупнейших тепловых электростанций Сибири. ГРЭС входит в структуру Сибирской генерирующей компании.