В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Губернатор региона Юрий Слюсарь отметил, что в Сальском районе потушили возгорание травы площадью 100 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменском и Сальском районах Ростовской области. Произошло возгорание травы в Сальском районе, пожар потушен, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Каменском и Сальском районе. На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.