В Белгородской области из-за ракетного обстрела пострадали три мирных жителя

Боеприпас попал в частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, пострадали в результате ракетного обстрела села Мощеное Грайворонского округа Белгородской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ", - написал губернатор, уточнив, что дом частично обрушился.

Глава региона сообщил, что у женщины диагностировали минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки. У мужчины обнаружили множественные осколочные ранения лица, у ребенка, предварительно, диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи девочку доставят в детскую областную клиническую больницу, а взрослых - в городскую больницу №2 Белгорода.