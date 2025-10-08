В Чите из-за аварии без воды остались более 300 домов и социальных учреждений

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в оставшихся без воды лечебных учреждениях организован подвоз воды

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Водонапорную насосную станцию временно отключили в центре Читы из-за аварии на водопроводе. В результате более 300 жилых домов и социальных объектов остались без водоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В результате аварийной ситуации на водопроводе в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленской АО "Водоканал-Чита" временно отключило водопроводную насосную станцию №3. В результате этого отключено холодное водоснабжение у части абонентов Центрального района. <…> По имеющейся на данный момент информации, воды нет в 288 многоквартирных домах и 37 социальных объектах", - говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. В оставшихся без воды лечебных учреждениях организован подвоз воды. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Забайкалья, отключены от водоснабжения девять стационаров, три поликлинических подразделения, а также здания патологоанатомического бюро и судебно-медицинской экспертизы.

"В связи с аварийной ситуацией с отсутствием воды в части города в двух садах №28 и №82 детей не принимали. Дети распределены в другие близлежащие учреждения дошкольного образования. Остальные детские сады работают в штатном режиме. Дальнейшие действия будут определяться с оперативной обстановкой", - сказали ТАСС в пресс-службе комитета образования Читы.