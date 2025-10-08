Во Владивостоке сохраняется задымление на полигоне ТБО, где возник пожар

Для обеспечения безопасности водителей спецтранспорта осуществляется ограниченный прием отходов

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Задымление сохраняется на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке, где возник пожар 6 октября, сообщается в Telegram-канале Приморского экологического оператора (ПЭО).

"8 октября 2025 года на 09:00 (02:00 мск) на полигоне на Холмистой, 1 наблюдается задымление со снижением видимости. Для обеспечения безопасности водителей спецтранспорта осуществляется ограниченный прием ТКО (твердые коммунальные отходы). Прием КГО (крупногабаритные отходы) и коммерческих отходов будет возобновлен при условии снятия ограничений доступа на территорию полигона", - говорится в сообщении.

Первое сообщение о возгорании на территории полигона ТБО поступило рано утром 6 октября. Вечером того же дня площадь источника задымления составила примерно 3 500 кв. м. По состоянию на утро 7 октября, по данным ПЭО, площадь возгорания составила 2 500 кв. м, открытое горение отсутствует. В компании отметили, что работа по отсыпке грунтом участков тления продолжалась всю ночь с 6 на 7 октября и будет идти еще несколько дней.