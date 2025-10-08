В Москве арестовали мужчину на 10 суток за неонацистскую татуировку на локте

Сам Глеб Копылов вину в суде не признал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы отправил под стражу на 10 суток мужчину, который нанес себе татуировку с изображением "Черного солнца", которое считается неонацистским. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Копылова Глеба Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо атрибутики, сходной с нацистской до степени смешения), и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказано в тексте решения суда.

Там отмечается, что в июле 2025 года Копылов находился в общественном месте на улице в футболке с изображением кельтского креста. Кроме того, на его правом локте была видна татуировка "Черное солнце". Оба этих символа признаны неонацистской атрибутикой. Прохожие вызвали полицию, в результате чего в отношении Копылова был составлен протокол об административном правонарушении.

Сам Копылов вину в суде не признал. По его словам за две недели до инцидента он был с друзьями на шашлыках, где ему в качестве шутки на футболку нанесли изображение кельтского креста перманентным маркером, пока он спал. Позже, заметив данное изображение, мужчина попытался отстирать футболку, но большая часть рисунка осталось. Так как это была единственная чистая футболка, в день задержания он носил ее перед тем, как встретиться со своими друзьями. По поводу татуировки "Черное солнце" он пояснил, что считает себя язычником и использует ее в качестве оберега.

Однако суду данные доводы показались неубедительными, и Копылов был арестован.