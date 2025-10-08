На севере Украины повредили энергообъект

Из-за аварии обесточены более 4,5 тыс. потребителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает компания "Черниговоблэнерго".

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале компании, объект расположен в районе города Нежина. В результате повреждений обесточены более 4,5 тыс. абонентов.

В то же время компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") сообщила в своем Telegram-канале, что движение поездов на нежинском направлении осложнено. Из-за этого изменили маршрут нескольких поездов, также отменены рейсы в Киев.