В ХМАО чиновника обвинили в получении взятки в 800 тыс. рублей

По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя взятку за помощь в заключении государственных контрактов на поставку и установку электро- и светофорного оборудования, а также пешеходных ограждений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Он обвиняется в получении взятки в размере порядка 800 тыс. рублей, сообщили ТАСС в СУ СК России по Югре.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск по материалам УМВД России по Югре возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица управления по дорожному хозяйству и благоустройству. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, с сентября 2021 года по ноябрь 2024 года обвиняемый получил от предпринимателя взятку в 800 тыс. рублей за помощь в заключении государственных контрактов на поставку и установку в Нижневартовске электро- и светофорного оборудования, а также пешеходных ограждений.