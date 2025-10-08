В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры

Также возникли пожары, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры получили повреждения после взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины, возникли пожары. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

"Повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары, но они были ликвидированы", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждено предприятие в районе Никополя.

7 октября вечером сообщалось о взрывах в Кривом Роге. По данным издания "Страна", после этого в городе фиксировались перебои со светом.