В Черниговской области горит нефтебаза

Глава областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе повреждены железнодорожные объекты, зафиксированы пожары

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Нефтебаза горит в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По данным, опубликованным в Telegram-канале повреждены железнодорожные объекты, зафиксированы пожары. Кроме того, в городе из-за повреждения объекта энергетики действуют графики аварийных отключений света.

Ранее компания "Черниговоблэнерго" сообщила, что в результате повреждения энергетического объекта в Нежине обесточены более 4,5 тыс. абонентов. Кроме того, по данным компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога"), движение поездов на нежинском направлении осложнено. В связи с этим изменен маршрут ряда поездов, также отменены рейсы в Киев.