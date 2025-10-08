В Якутии после гибели работника на руднике завели уголовное дело

Изучается техническая и другая документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий

ЯКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбуждено в Якутии после гибели работника в результате обвала горной породы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

ЧП произошло 4 сентября. Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС, на руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, был организован вывод рабочего персонала на поверхность. "Следователем Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении управления СК.

По данным следствия, в связи с изменением горно-геологических условий, снижением устойчивости рудного массива и образованием отслоений больших масс руды произошел обвал горной породы на проходчика. Он от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. "По данным следствия, произошедшее стало возможным по причине нарушений, допущенных лицом, ответственным за соблюдение правил безопасности", - добавили в СК.

По уголовному делу изучается техническая и другая документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий.