Шарлота перевели в колонию общего режима

Постановление Центрального районного суда Тольятти Самарской области оставили без изменения

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о переводе в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Центрального районного суда Тольятти Самарской области от 5 августа 2025 года о переводе осужденного Шарлота Эдуарда Валерьевича из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

По информации прокуратуры, озвученной в суде, за период отбывания наказания в колонии-поселении Шарлот допустил 19 нарушений порядка отбывания наказания, за что его привлекали к дисциплинарной ответственности и помещали в ШИЗО. Осужденный не имеет поощрений и отрицательно характеризуется колонией-поселением, признан злостным нарушителем порядка. По данным прокуратуры, принятые меры дисциплинарного воздействия положительных результатов не дали.

Представители Шарлота обжаловали решение Центрального суда Тольятти, который не удовлетворил их ходатайство об изменении вида исправительного учреждения и оставил в силе решение о переводе Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. 5 августа Центральный суд Тольятти удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры из-за нарушения осужденным правил поведения в колонии-поселении.

В декабре 2024 года Самарский областной суд, признав Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ, приговорил его к 5,5 года колонии-поселения. 15 апреля Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставил приговор без изменения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был внесен ранее. Шарлота также обвиняли по ч. 1 ст. 325 (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия) УК РФ, но уголовное преследование по этим статьям было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.