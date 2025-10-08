После гибели трех человек при пожаре в доме в Курганской области завели дело

Задержали одного подозреваемого

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двух детей при пожаре в жилом доме в Шатровском районе Курганской области. Подозреваемый в поджоге задержан, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Каргапольским межрайонным следственным отделом по факту гибели трех человек в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом). <…> К настоящему моменту подозреваемый задержан. Сейчас с ним работают следователи", - говорится в сообщении.

По версии следствия, после конфликта с сожительницей 24-летний местный житель облил бензином снаружи дом, в котором они проживали, а затем поджег его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве уточнили, что вечером 7 октября загорелся жилой дом в деревне Смолина. В результате пожара погибли женщина и двое детей, еще один ребенок был госпитализирован. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал и.о. прокурора Шатровского района С. А. Козлов. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры региона.