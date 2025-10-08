Подрядчиков газификации Читы будут судить за хищение 49 млн рублей

В 2023 году члены организованной группы похитили деньги путем заключения фиктивных договоров на аренду транспортных средств, разработку и установку программного обеспечения, а также путем выдачи беспроцентных займов

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении троих человек, сотрудников подрядной организации, которая занималась газификацией Читы. Они похитили 49 млн рублей из бюджетных средств, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двоих жителей Новосибирска и одного жителя Читы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере). <…> С июня по август 2023 года члены организованной группы путем заключения фиктивных договоров на аренду транспортных средств, разработку и установку программного обеспечения, а также путем выдачи беспроцентных займов 5 физическим лицам похитили денежные средства в сумме 49 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, с 2022 года в рамках национального проекта "Экология" в Чите реализуется проект газификации частных домовладений. Для перевода домов с угольного отопления на газовое в мае 2023 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края предоставило субсидию на обеспечение затрат в сумме 700 млн рублей коммерческой организации. Эта компания привлекла в качестве подрядчика другое юридическое лицо для проведения строительно-монтажных работ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, получателем субсидии было ООО "Энергогазинжиниринг", которое заключило договор подряда с ООО "АМК". При этом гендиректор Восточно-арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов, также занимавшийся газификацией Читы, узнав о субсидии, решил похитить бюджетные средства. Он вовлек в преступную группу двух своих знакомых - Дениса Мерзлякова и Вячеслава Ланкевича, а также руководителя ООО "АМК" Александра Куницына.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемые Мерзляков, Ланкевич и Куницын были задержаны и арестованы, на их имущество общей стоимостью более 23 млн рублей наложен арест. Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.

В отношении организатора преступной группы - Неверова - уголовные дела по указанному факту, а также по иным эпизодам хищений при газификации Читы находятся на окончательной стадии расследования.

О газификации Читы

Чита является одним из 12 городов России с самым загрязненным воздухом, при этом в городе нет крупной промышленности, а загрязнение в основном связано с печным отоплением в частном секторе. В связи с этим столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" - его целью является уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах России.

Прокладка газораспределительных сетей началась в Чите в июне 2023 года. Всего к концу 2024 года здесь планировалось проложить около 500 км газовых сетей и подключить к отоплению 13 тыс. домовладений. Газификация частного сектора в городе должна привести к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн. Однако на данный момент реализация проекта все еще не завершена.

Концессионером газификации Читы изначально стала Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация (ВАНК). Гендиректор компании Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. Помимо газификации Читы, ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимались строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии, а также созданием межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. В мае 2025 года Неверова приговорили к 3,5 года лишения свободы за хищение бюджетных средств - 877,9 млн рублей.