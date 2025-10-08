Жителя Великого Новгорода осудили на 15 лет за госизмену

Обвиняемый передал сотруднику украинской военной разведки сведения о расположенных на территории региона войсковых частях

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УФСБ России по Новгородской области/ ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Новгородский областной суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы, из которых 5 лет - в тюрьме, еще 10 - в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по Новгородской области.

"Собранные следственным отделением УФСБ России по Новгородской области доказательства явились достаточными для вынесения приговора жителю Великого Новгорода Пурышеву Н. Н., признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). <...> Приговором Новгородского областного суда Пурышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 5 лет с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшиеся 10 лет - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Как было установлено, обвиняемый передал сотруднику украинской военной разведки сведения о расположенных на территории Новгородской области войсковых частях. Кроме того, Пурышев сообщил данные о предприятии, на котором работал, включая назначение и объемы выпускаемой продукции. Контакт с иностранным представителем был установлен через мессенджер Telegram.

"Установлено, что фигурант, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сообщили в пресс-службе. После этого он выполнял полученные задания иностранной спецслужбы.

На кадрах оперативной съемки мужчина говорит, что добровольно связался с украинским проектом. Все данные и фотографии предоставил также на добровольной основе. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.