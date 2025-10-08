Шарлота удалили с заседания суда за выкрики о цирке

Певец эмоционально отреагировал на решение судьи, за что получил несколько замечаний

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Осужденный певец Эдуард Шарлот был удален с судебного заседания за нарушение порядка и крики в Самарском областном суде, где состоялось рассмотрение его апелляционной жалобы на решение о переводе из колонии-поселения в колонию общего режима, сообщает корреспондент ТАСС.

"Суд вам делает повторное замечание за нарушение порядка ведения судебного заседания. В следующий раз вы будете удалены из камеры видео-конференц-связи. <…> Судебное заседание будет продолжено без участия осужденного", - сказал судья после реплик Шарлота.

В начале заседания осужденный, участвовавший в заседании по ВКС, заявил ходатайство об отводе адвоката Юлии Одинцовой, которая принимает участие в процессе по назначению. По словам Шарлота, он впервые ее видит, ранее защитник ни разу не встречалась с ним, в связи с чем он считает, что общая позиция с адвокатом не выработана, что не дает ему оснований доверять защитнику. Суд отказал в удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у осужденного не заключено соглашение ни с каким иным адвокатом.

Шарлот эмоционально отреагировал на решение судьи, за что получил несколько замечаний. "Я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!" - выкрикнул осужденный, за что был удален с заседания и отключен от ВКС.

В своем ходатайстве Шарлот отметил, что считает, что в колонии-поселении нарушались его права. Так, по его словам, ему запрещали участвовать в культурно-массовых мероприятиях и отказали в трудоустройстве. По мнению осужденного, этим его лишили возможности нарабатывать поощрения. Кроме того, он заявил о психологическом давлении и поступавших угрозах.

Представители Шарлота обжаловали решение Центрального суда Тольятти, который не удовлетворил их ходатайство об изменении вида исправительного учреждения и оставил в силе решение о переводе Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. 5 августа Центральный суд Тольятти удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры из-за нарушения осужденным правил поведения в колонии-поселении. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения.

О приговоре

В декабре 2024 года Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения. 15 апреля Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставил приговор без изменения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был внесен ранее.

Шарлота также обвиняли по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия), но уголовное преследование по этим статьям было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.