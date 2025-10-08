Под Красноярском в ДТП с несколькими машинами погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. В ДТП в Емельяновском районе, где из грузовика высыпался уголь, в результате чего на неровном участке дороги несколько машин попали в аварию, один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Красноярского края.

"Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Емельяновском районе. Авария произошла <...> на 798-м км автодороги Р-255 "Сибирь". <...> В результате ДТП три человека пострадали. Водитель первой легковушки скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что по трассе передвигался грузовой автомобиль с прицепом. Водитель не справился с управлением, перевозимый в прицепе уголь высыпался на дорогу, создав этим неровный участок трассы. "Через несколько минут 34-летний водитель автомобиля Kia Rio, в котором находились еще два пассажира, пересекая неровный участок дороги, не справился с управлением. Автолюбитель выехал за обочину и врезался в опору электроосвещения. Пытаясь помочь 36-летней женщине, находившейся на переднем сидении, водитель и еще один 40-летний пассажир покинули транспортное средство", - рассказали в Госавтоинспекции. После этого еще одна машина попала в аварию, пересекая неровный участок трассы. "Не справился с управлением водитель Hyundai NF. Мужчина выехал за обочину, сбил водителя и пассажира Kia Rio и врезался в опору электроосвещения", - добавили в ведомстве.